Ücretsiz Sertifikalı Fransızca ve Rusça Dil Kursu

Nevşehir Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki KAPEM’de her yaştan vatandaş için ücretsiz eğitim imkânı sunduğu bilişim, kişisel gelişim, yabancı dil ve eğitime destek kursları tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar açtığı İngilizce, Arapça ve Osmanlıca kursları büyük ilgi gören KAPEM’de şimdi de A1 ve A2 seviyesinde Fransızca ve A1 seviyesinde Rusça dil kursu açılacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek ve yapılacak olan sınavda başarı gösterenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın verileceği kursa katılmak isteyenler 20 Aralık 2019 tarihine kadar KAPEM’ in 0384 213 86 93 nolu telefonunu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Kapalı Pazaryeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurabilir ya da www.kapem.org adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecekler.