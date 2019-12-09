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Ücretsiz Sertifikalı Fransızca ve Rusça Dil Kursu
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından ücretsiz sertifikalı Fransızca ve Rusça Dil Kursları açılacak.
Nevşehir 09.12.2019, 15:31 09.12.2019, 15:44
Ücretsiz olarak düzenlenecek ve yapılacak olan sınavda başarı gösterenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın verileceği kursa katılmak isteyenler 20 Aralık 2019 tarihine kadar KAPEM’ in 0384 213 86 93 nolu telefonunu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Kapalı Pazaryeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurabilir ya da www.kapem.org adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecekler.
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