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UCLG-MEWA Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Saadieh Ve Türkiye Genel Sekreteri Duman’dan Valilik Ziyareti
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, UCLG-MEWA Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Muhammed Saadieh ve Türkiye Genel Sekreteri Mehmet Duman’ı makamında kabul etti.
Nevşehir 10.03.2020, 15:08
Vali İlhami Aktaş, UCLG-MEWA Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Saadieh ve Türkiye Genel Sekreteri Duman’ı, Nevşehir Kapadokya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyetlerini ifade ederek, ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.
Vali Aktaş, günün anısı olarak UCLG-MEWA Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Muhammed Saadieh ve Genel Sekreter Mehmet Duman’a, Kapadokya yöresine ait el işlemeli Hitit Halkalı hediye ederken, Başkan Saadieh ve Genel Sekreter Duman ise Vali Aktaş’a, UCLG-MEWA armalı plaket takdim ettiler.
Başkan Saadieh ve Genel Sekreter Duman’ın ziyaretlerinde; Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da eşlik etti.