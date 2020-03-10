UCLG-MEWA Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Saadieh Ve Türkiye Genel Sekreteri Duman’dan Valilik Ziyareti

Vali İlhami Aktaş, UCLG-MEWA Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Saadieh ve Türkiye Genel Sekreteri Duman’ı, Nevşehir Kapadokya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyetlerini ifade ederek, ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Muhammed Saadieh ve Genel Sekreter Duman ise, misafirperverliğinden dolayı Vali Aktaş’a teşekkür ederek, bir süre sohbet ettiler ve ilimizde yapılacak olan “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı ile Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi Yan Etkinliği” programı hakkında bilgi verdiler.

Vali Aktaş, günün anısı olarak UCLG-MEWA Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Muhammed Saadieh ve Genel Sekreter Mehmet Duman’a, Kapadokya yöresine ait el işlemeli Hitit Halkalı hediye ederken, Başkan Saadieh ve Genel Sekreter Duman ise Vali Aktaş’a, UCLG-MEWA armalı plaket takdim ettiler.

Başkan Saadieh ve Genel Sekreter Duman’ın ziyaretlerinde; Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da eşlik etti.