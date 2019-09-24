TYP Kura Tarihi Belli Oldu

Nevşehir İŞKUR tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel alımı için başvurular 18.09.2019- 22.09.2019 tarihleri arasında alınmış olup Asıl ve yedek katılımcılar 26.09.2019 Perşembe günü saat: 10:00’da Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılacak noter kurası ile belirlenecektir. 12.09.2019 tarihinde Toplum Yarına Çalışma Programı mevzuatında yapılan değişik kapsamında TYP Kapsamında çalışacak vatandaşlarımızın ikamet ettikleri hanenin toplam gelirinin asgari ücretin netinin bir buçuk (1,5) katını ( 3.030TL) aşmaması gerekmektedir. Katılımcılardan, hane halkı toplam gelirinin asgari ücretin netinin bir buçuk (1,5) katını (3.030-TL) aşması durumunda program kapsamında çalışamayacaklardır. TYP katılımcılarının ikamet ettikleri hane gelirleri yüklenici kurum (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) tarafından tespit edilecektir.