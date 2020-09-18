(TYP) İsim Listesi ve Göreve Başlama İşlemleri

Nevşehir il merkezi ve ilçelerde, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda 21 Eylül 2020-18 Haziran 2021 tarihleri arasında güvenlik ve temizlik işlerinde istihdam edilmek üzere 117 özel güvenlik ve 525 temizlik görevlisi personel alımı için noter huzurunda kura çekilişi Valilik Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da yerel basın mensuplarının huzurunda yapıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında; kura çekilişi fiziksel mesafe kuralına uyularak yapıldı.

Kura çekilişi sonucunda okullarımızda çalışmaya hak kazananların listesi aşağıda yayınlamış olup göreve başlama işlemleri ile ilgili evraklar açıklanmıştır.

İSİM LİSTESİ

Kura çekilişi sonucunda ismi çıkan personeller aşağıdaki belgeleri hazırlayarak çalışacakları okullara 19/09/2020 Cumartesi günü başvuracaklardır.(Okul – Kurum Müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır.)

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur.

Murat DEMİR

Milli Eğitim Müdürü



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Yapılacak Gelir Sorgulamasında ikamet ettiği evde oturanların toplam geliri 1,5 asgari ücretin ( 3.600 TL ) üzerinde olanlar çalışamazlar .

. Aynı ikametgâhta oturanlardan yalnız biri çalışabilir.

Rahatsızlıklarından dolayı göreve başlayamayacak olanlar durumlarını belgeleriyle birlikte bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

TYP KAPSAMINDA ÇALIŞAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ ( OKUL İDARESİNCE ONAYLANMIŞ )

- VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ( E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK )

- İKAMETGAH BELGESİ ( E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK )

- İKAMETGAH BELGESİNDE İSMİ GEÇENLERİN E-DEVLETTEN SİGORTALILIK TESCİL VE HİZMET KAYDI VE SİGORTALI İSE SON AYIN ÜCRET BORDROSU

- AİLE DURUM BİLDİRGESİ ( OKUL TARAFINDAN İLGİLİLERE VERİLECEKTİR )

- ADLİ SİCİL KAYDI

- NEVŞEHİR MERKEZ ZİRAAT BANKASI ŞUBESİNDEN HESAP AÇILACAKTIR, IBAN BİLGİSİ OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEKTİR

TYP KAPSAMINDA ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ ( OKUL İDARESİNCE ONAYLANMIŞ )

- VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ( E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK )

- İKAMETGAH BELGESİ ( E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK )

- İKAMETGAH BELGESİNDE İSMİ GEÇENLERİN E-DEVLETTEN SİGORTALILIK TESCİL VE HİZMET KAYDI VE SİGORTALI İSE SON AYIN ÜCRET BORDROSU

- AİLE DURUM BİLDİRGESİ ( KURUMDA DOLDURULACAK )

- GÜVENLİK YAKA KARTI FOTOKOPİSİ ( OKUL İDARESİNCE ONAYLANMIŞ )

- GÜVENLİK SERTİFİKASI FOTOKOPİSİ ( OKUL İDARESİNCE ONAYLANMIŞ )

- DİPLOMA FOTOKOPİSİ ( OKUL İDARESİNCE ONAYLANMIŞ )

- ADLİ SİCİL KAYDI

- NEVŞEHİR MERKEZ ZİRAAT BANKASI ŞUBESİNDEN HESAP AÇILACAKTIR, IBAN BİLGİSİ OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEKTİR