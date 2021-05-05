Tvnev’de Canlı Yayınlar Devam Ediyor

Tam kapanma dönemini evlerinde geçiren Nevşehirliler için yayınlarını sürdüren tvnev’de 6 Mayıs Perşembe günü “Güzergâh” programı ekranlara gelecek.

Saat 16.00’dan itibaren canlı olarak yayınlanacak olan ve Emine Şimşek’in hazırlayıp sunduğu programın bu haftaki konuğu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş olacak.

Programda Şimşek’in sorularını yanıtlayacak olan Prof. Dr. Durmuş ayrıca Kur’an’ı yaşama dönüştürme konusunda bilgiler aktaracak.

7 Mayıs Cuma günü ise her hafta ilgiyle izlenen “Sağlıklı Günler” programı tvnev izleyicileri ile buluşacak.

Yine Emine Şimşek’in hazırlayıp sunduğu ve saat 16.00’da başlayacak olan programın konuğu ise Psikiyatrist – Psikoterapist Uzm. Dr. Selda Yavuz Demirci olacak.

Pandemi döneminde sık görülen hastalıklardan biri olan Panik Bozukluk konusunun işleneceği programda daha çok insanların kaygı duyduğu zamanlarda yükselen hastalığın teşhisi ve tedavi yöntemleri konuşulacak.