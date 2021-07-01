Türkiye’de LGS ‘de 12 Birinci Çıkaran Bahçeşehir Koleji Yine Zirvede

Türkiye’de LGS’de 12 Birinci çıkaran Bahçeşehir Koleji, Nevşehir Kampüsü’nde de ilk yılında büyük başarı elde etti.

% 0-1 arası 3 öğrencimiz

% 1-2 arası 4 öğrencimiz

% 3-5 arası 6 öğrencimiz

% 6-10 arası 5 öğrencimiz dereceye girerek ilk yılımızda bizi onurlandırdı. Kitlesel başarıda ve bireysel başarıda bizi gururlandıran diğer öğrencilerimizi de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Büyük Bahçeşehir ailesi olarak Nevşehir’de de zirvede olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.