Türkiye’de “İlk”lere Ev Sahipliği Yapacak Organizasyon; Uluslararası Kapadokya Balon Festivali

MEHA Havacılık organizasyonunda Voyager Balloons ve Pasha Balloons’un destekleriyle Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, BalloonFest Cappadocia 03-08 Temmuz 2019 tarihlerinde Kapadokya Bölgesinde yapılacak. Her gün 120'den fazla balonun yıl boyunca aynı anda havada uçtuğu dünyadaki tek yer olan Kapadokya'nın ilk sıcak hava balon festivalini sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan eşsiz Kapadokya, Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, BalloonFest Cappadocia sayesinde ilk kez dünyanın en önemli şekilli ve figürlü balonlarını ağırlayacak.

Katılımcı sayısını her yıl daha çok yükselterek balon turizmi marka değerini artırma amacında olan organizasyonun, ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Dünya’nın dört bir yanından gelecek olan 15 figürlü balon ve çok sayıda yabancı misafir ve 60 milyona yakın takipçi kitlesine Kapadokya’daki festivali ulaştıracak sosyal medya fenomenlerinin katılacağı organizasyon uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek.

Makro seviyede bölge turizmine milyonlarca TL’lik katkı yapacağı tahmin edilen Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, BalloonFest Cappadocia için binlerce kişi Kapadokya’da konaklayacak.

Katılımcılar bölgede bulunan toplam 120’den fazla kalkış yapan sıcak hava balonu ve figürlü balonlar ile birlikte bölgede görsel bir şov izleme şansı yakalayacak. Festival 03-08 Temmuz tarihleri arasında Kapadokya Bölgesinde Ürgüp, Göreme Aşk Vadisi ve Avanos Paşabağı mevkilerinde,Nevşehir Valiliği himayelerinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kurumsal destek verdiği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Avanos ve Göreme Belediyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.Farklı ülkelerden gelen özel figürlü sıcak hava balonlarının katkısıyla dört sabah seansı ve üç akşam seansı olmak üzere çeşitli balon gösterileri yapılacak. Sabah saatlerinde Kapadokya bölgesinde kalkış yapan mevcut sıcak hava balonlarına, farklı figürlerdeki misafir balonlar eşlik edecek. Türkiye’de bir ilk olacak ışıklı balon gösterisi (night glow), 15 figürlü renkli sıcak hava balonuyla akşam saatlerinde izleyicilere farklı bir deneyim yaşatacak. Festival kapsamında 3 - 7 Temmuz arası Ürgüp Festival Alanı, 5 Temmuz günü Göreme Etkinlik Alanında ücretsiz halk konserleri ve özel gösteriler katılımcılarla buluşacak. Festival, 3 Temmuz günü saatler 18.30’u gösterdiğinde Ürgüp Cumhuriyet Meydanı’nda renkli manzaralara sahip olacak festival kortejiyle başlayacak.

Kapadokya'nın etkileyici manzarasında gerçekleştirilecek festival unutulmaz bir deneyim amaçlarken, Kapadokya turizminin tanıtımı için önemli bir fırsat olacak.

Festival boyunca uluslararası, ulusal ve yerel medya kanallarının yanı sıra festivale katılan yerli ve yabancı turistlerin deneyimlerini sosyal medya hesaplarından canlı veya diğer paylaşımları ile milyonlarca kişiye ulaşması hedefleniyor.

“Farklı coğrafyalardan misafirler ülkemize geliyor”

Kapadokya Balon Festivali için Amerika, İspanya, Polonya, İsviçre, Endonezya, İngiltere, Slovakya, Fransa, Hollanda, Türkiye, Japonya ve Meksika gibi çok farklı bölgelerden 50’den fazla balon pilotu, yer ekibi ve sosyal medya fenomenleri ülkemize gelecek.

Kapadokya bölgesinde düzenlenen balon turları dünya markası olurken yerli ve yabancı turistlerin ilgisini de çekmeye devam ediyor. MEHA Havacılık organizasyonunda Voyager Balloons ve Pasha Balloons’un destekleriyle hem turizm ticaret hacminin artmasına hem de istihdamın çoğalmasına katkı sağlayacak olan Uluslararası Kapadokya Balon Festivali’nin ilerleyen yıllarda çok daha büyük katılımlarla bölgenin gelişimine ciddi katkılar sağlaması hedefleniyor.

5 gün boyunca konserlerin ve özel etkinliklerin yapılacağı festivalde “Dünyada balon turizminin başkenti Kapadokya” mesajı verilecek. Nevşehir Valiliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ürgüp Kaymakamlığı, Ahiler Kalkınma Ajansı, Nevşehir İl Özel İdaresi, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, KAPHİB, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ürgüp Belediyesi, Avanos Belediyesi, Göreme Belediyesi’nin kurumsal destekçileri olduğu Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, BalloonFest Cappadocia, MEHA Havacılık organizasyonunda Pasha Balloons ve Voyager Balloons destekleriyle 03 Temmuz tarihinde Ürgüp’te kapılarını açacak.

BALLOONFEST CAPPADOCIA 3 – 8 TEMMUZ 2019

3 TEMMUZ

18:30 Halk Oyunları Gösterisi / Ürgüp Cumhuriyet Meydanı

19:30 Festival Korteji

20:30 Gürcistan Halk Oyunları

21:00 Night Glow Show / DJ Performans

Konserler: Ürgüp Festival Alanı

4 TEMMUZ

06:00 Gündoğumu Balon Uçuşu / Ürgüp Festival Alanı

20:00 Gürcistan Halk Oyunları

21:00 Night Glow Show

21:30 Aslı Güngör Konser

Konserler: Ürgüp Festival Alanı

5 TEMMUZ

06:00 Gündoğumu Balon Uçuşu / Paşabağı



20:00 Procne ve Ychorus Korosu21:00 Night Glow Show21:30 Aydın Kurtoğlu KonserKonserler: Ürgüp Festival Alanı5 TEMMUZ20:00 Belma Şahin21:00 Yıldız Çam Özdemir – Sıtkı Akın21:00 Night Glow Show22:00 Avşin BektaşKonserler: Göreme Açık Hava Müzesi Park Alanı6 TEMMUZ06:00 Gündoğumu Balon Uçuşu / Ürgüp Festival Alanı20:00 DJ Performans21:00 Night Glow Show21:30 Hande Ünsal KonserKonserler: Ürgüp Festival Alanı7 TEMMUZ06:00 Gündoğumu Balon Uçuşu / Göreme- Aşk VadisiBilgi ve İletişimMehmet Halis Aydoğan 0532 347 15 14Hakan Zengin 0505 567 13 50Mehmet Hakan Ergüleç 0533 556 56 52Mehmet Tolga Karaca 0545 775 19 03Faruk Özzengin 0530 143 98 21Yaşarcan Demirezen 0530 291 46 26