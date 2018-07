Türker, sosyal medya ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı

Son günlerde hayatın vazgeçilmezi haline gelen sosyal medya kullanımı giderek artıyor. Bu paylaşımlar arasında, otomobilin hareket halinde iken "Do the shiggy" diye adlandırılan bir dans akımı geliyor.

Bu dans akımını ve sosyal medya kullanımının olumsuz etkileri hakkında görüşlerini dile getiren Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, bu tür akımların Milli benliğimize ve kültürümüze yakışmadığını söyledi.

"Akımlara dikkat!"

Günümüzde sosyal medya kullanımı, farkındalık projeleri ve bunların olumlu etkileri, insanlar üzerinde ciddi etkiler bıraktığına değinen Başkan Ali Türker, “Sosyal medya, olumlu sonuçlar doğurmakta ve insanlara tahmin edilemeyecek kadar hızlı ulaşmaktadır. Lâkin tam tersi düşünüldüğünde yapılan bir proje, bir paylaşım ya da etkinlikler kötü niyetli veya doğru olmayan bir şekilde paylaşıldığında da en az iyi projeler kadar hızlı yayılarak yoğun bir kitleye ulaşmaktadır. "Do the shiggy" diye adlandırılan, otomobil hareket halindeyken araçtan inerek dans etmek gibi ve buna benzer birçok akım başlatmak isteyen ve bu akımlara rağbet gösteren kişilere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu tür zararlı ve milli olmayan projelere katılım sağlarken Kur 'an, hadis, örf, adet, gelenek, görenek ve kültürümüz dikkate alınarak hareket edilmelidir. Milli benliğimize ve kültürümüze yakışmayan akımlara ve projelere destek olmak, bu projelerde yer almak ve içinde bulunmak kabul edilir değildir. Hele hele asırlardır Türkün töresine, kültürüne ve milli benliğine düşman olanlara çanak tutmak; gaflettir, yanlıştır, hüsrandır.” dedi.

“Gençlerimiz, meşru olmayan bir dünyaya çekiyorlar”

Damarlarındaki asil kanın bilincinde olamayan, farkına varamayan Türk gencini; türlü sahtekarlıklar, yalan, hile ve aldatma ile uyuşturucu illetine çekmek isteyen adî mihraplar, gençleri meşru olmayan bir dünyaya çekerek umudu ve hedefi olmayan, vatanına ve milletine yararlı birey olmaktan uzak birer canavara dönüştürme gayesi içerisinde olduğunu belirten Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker açıklamasının devamında; “Bizlere düşen, gençlerimizi Türklük gurur ve şuuru ile bütünleşmiş, islâm ahlâk ve faziletine sahip, vicdanlı, îzanlı, ferâsetli, ilim irfan ehli, kavî îmanlı, vatanına ve milletine muhabbetli nesiller yetiştirmektir. Aynı zamanda kültürümüze uygun, milli benliğimizi yansıtan ve islâm ahlâk ve faziletine uygun her türlü yararlı faaliyetlerin içinde olmaktır. Bu hassasiyetlerimizi gözetmeyen faaliyet, proje ve zararlı durumların karşısında olacağımızı belirtmek istiyoruz.

Bu minvalde büyük Türk milletini ve geleceğimiz olan gençlerimizi saygı, sevgi ve en derin muhabbetlerimizle selamlayarak, damarlarındaki asil kanın bilincinde olmaları temennisinde bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.