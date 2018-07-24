Türkçe Öğrenen 25 Ülkeden 26 Öğrenci Nevşehir Belediyesi’nde

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Türkçe Yaz Okulu’na katılan 25 farklı ülkeden 26 uluslararası öğrenci, Türkçe eğitimlerinin yanı Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’nın eşsiz tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini de yakından tanıma imkanı buluyor.

NEVÜ Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜ TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Çeribaş’ın koordinatörlüğünde yürütülen programda Öğr. Gör. Dilek Kocayanak ve Öğr. Gör. Ramazan Şimşek nezaretinde NEVÜ ÜSET MYO’da Türkçe dersi alan uluslararası öğrenciler, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya tarafından kabul edildiler.

Kaya, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencileri Nevşehir Belediyesi’nde görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Kapadokya bölgesindeki doğal, kültürel ve tarihsel değerleri bir bütün olarak dünyanın başka bir hiç ülkesinde görülemeyeceğini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, öğrencilerin kendilerinin bu açıdan oldukça şanslı olduklarını ifade etti.

Köklü bir tarihi geçmişe sahip Kapadokya bölgesinin farklı inançlardan insanların yüzyıllar boyunca dostluk ilişkileri içerisinde yaşadığını dile getiren Kaya, bölgenin aynı zamanda savaşın olmadığı ender dünya coğrafyaları arasında yer aldığını kaydetti.