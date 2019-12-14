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Türk İşaret Dili ve Osmanlıca Kursları Açılıyor
Nevşehir Belediyesi tarafından Türk İşaret Dili ve Osmanlıca Dil Kursları açılacak.
Nevşehir 14.12.2019, 16:42
Kurslara katılmak isteyenler 20 Aralık 2019 tarihine kadar KAPEM’ in 0384 213 86 93 nolu telefonunu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Kapalı Pazaryeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurabilir ya da www.kapem.org adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecekler.
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