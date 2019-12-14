Türk İşaret Dili ve Osmanlıca Kursları Açılıyor

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’nde, kış dönemi kurslar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan yabancı dil ve meslek edinme kursları büyük ilgi gören KAPEM’de şimdi de Osmanlıca ve Türk İşaret Dili Kursları açılacak. Hafta içi ve hafta sonu ücretsiz olarak düzenlenecek olan kursların bitiminde yapılacak olan sınavda başarı gösteren adaylara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Kurslara katılmak isteyenler 20 Aralık 2019 tarihine kadar KAPEM’ in 0384 213 86 93 nolu telefonunu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Kapalı Pazaryeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurabilir ya da www.kapem.org adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecekler.