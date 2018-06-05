Türk Eğitim Sen Üyeleri İftarda Buluştu

Organizasyonunu TES.Nevşehir şubesinin gerçekleştirdiği iftar yemeği yaklaşık 450 eğitimcinin katılımıyla Kapadokya Park'ta gerçekleştirilen İftar programına Türk Eğitim Sen üyelerinin yanı sıra MHP milletvekili adayı Mehmet Varol, MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, Türkiye Kamu-Sen il temsilcisi Turgay Çetin katıldı.

Edilen dua'nın ardından TES.Nevşehir Şube Başkanı Tayfur URGENÇ ve Milletvekili adayı Mehmet Varol birer konuşma yaptılar. Urgenç konuşmasında; Değerli Meslektaşlarım, Dava arkadaşlarım, Hadis-i Şerifte şöyle buyruluyor. "Bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği de dört kişiye yeter. “Soframıza bereket, huzur, lezzet kattığınız için teşekkür ediyorum.

Bir lokma ekmeğin lezzeti, bir yudum suyun tadı, gönülden dostların olduğu uzayıp giden bu sofralarda anlaşılır. Güzel anılar aynı sofrada oturan güzel insanlar sayesinde yoğunlaşır Ve anlam kazanır. Şükürler olsun bizleri bir araya getiren gayeye, bizleri Ramazana ulaştıran Hak’ka. Böylesi güzel bir teşkilatın mensubu olmaktan onur duyuyorum. Hepiniz hoşgeldiniz. Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz iftar soframıza şeref verdiniz.

Liyakatin ortadan kaldırıldığı, Çekirdek çitler gibi kul hakkının yenildiği, torpil, benim adamım mantığının, anlayışının hüküm sürdüğü ortamda, ayrıştırma ve ötekileştirmenin sıradanlaştığı ve kanıksandığı bir ortamda Kale gibi dimdik duranlara selam olsun. Gerçek hak mücadelesini ortaya koyan Türk Eğitim Sen tüm eğitim çalışanlarının umudu olmaya devam edecektir. Biz Toplu sözleşme masasını bir Komedi filmine çevirenlerden değiliz. Bu komedi filminin figüranı olmadık olmayacağız. Çünkü Bizim Mücadelemiz İstikbal değil, İstiklal Mücadelesidir. Çalışan, üreten, yol gösteren ve hak ettiğini mutlaka alan anlayıştan asla vazgeçmedik. Hukuki, meşru ve demokratik her zemin, Sendikamızın mücadele alanı oldu. Kamu çalışanlarını ilgilendiren her durum ve gelişmede tek kriterimiz, çalışanların hak ve kazanımları oldu. Bizim tarafımız hiç değişmedi, hep kamu çalışanlarının yanı oldu. Hak bildiğimiz yolda, Türk milletinin menfaatlerini asla göz ardı etmeden “ Bizim ilkemiz, önce ülkemiz” sloganıyla hareket ettik.

Nevşehir’de 1461 üyesi ile yoluna devam eden vatan ve bayrak sevdalısı fertten birisi olmanın gururunu yaşıyorum. Göreve geldiğimiz günden beri teşkilat olarak Kozaklı Karahasanlı köyünden Derinkuyu Yazıhöyük, Hacıbektaş Kızılağıl köyüne kadar en ücra okullarımızın bulunduğu bölgeler merkez okullarımız ve üniversitemizde nerede bir eğitim çalışanı varsa misafiri olmaya gayret sarf ettik. Sizlerde Sendikamızı kurumlarınızda temsil ettiniz. Tüm bu mücadeleler neticesinde 2013 yılından beri üye kaybı ile mutabakat metinleri imzalanıyordu. ilk defa Bir önceki mutabakat metinlerine göre Nevşehir’de üye artışı gerçekleştiren tek sendika Türk Eğitim Sen olmuştur. Bu bir nebze de olsa başarıdır. Bu sonuç hepimizin başarısıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün o kurtuluş savaşının buhranlı günlerinde bir sözü vardır, benim için bu söz yaşam kaynağım olmuştur. Diyor ki Ata; "Toros Dağları'nın tepelerinde tek bir Türkmen evinin, ocağının bacası tüter halde kalmış ise, ben bu milletten umudumu kesmem; bayrağımı göğsüme sarar, milletimin istiklali uğruna ölürüm!" Bu Ocak burada, Bu baca bugün burada tütüyor. Nerede bir baca tütüyorsa herkes bilsin ki orada “Vatan Türküsü” söylenir. Bu Milli Kale var olduğu müddetçe umudumuz hep var olacaktır.

Bu kutlu mücadelede yan yana yürüdüğümüz gücümüzün kaynağı tüm üyelerimize, değerli ailelerine, Şube Yönetim kurulu üyelerimize, Kadın Komisyon başkanlığı yönetim kurulu üyelerimize, İlçe Yönetim Kurulu üyelerimize, iş yeri temsilcilerimize ve Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitemiz yönetim kurulu üyelerine en kalbi duygularımla teşekkürlerimi iletiyorum. Üniversitemizi ve Avanos temsilciliğimizi yetkili olmalarından dolayı kutluyorum.Dedi.

MHP Milletvekili Adayı Mehmet Varol ise özellikle bu güzel ve nezih ortamı bizlere hazırlayan Şube başkanımız Tayfur Urgenç ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Sizlerin yanında ve arasında lokmamı paylaşmaktan büyük onur duyuyorum. Bugün Türk Eğitim Sen bir kale olarak duruyorsa kuşkusuz bunda sizin gibi değerli eğitimci, dik duruşlu arkadaşlarımızın sayesindedir. Malumunuz seçim yaklaşmaktadır. Bu süreçte bulunduğunuz çevrede, aile efradınızda, şehrimizde, köylerimizde vereceğiniz destekler bizim daha da güçlenmemizi sağlayacaktır. Çok sıkıntılar çektiğinizi biliyoruz. Bu sıkıntıların giderilmesi ancak güçlü bir MHP ile gerçekleşecektir. Bu anlamda da mecliste güçlü bir MHP'nin varlığı eğitim sorunlarının en aza inmesini sağlayacaktır. Bu anlamda hepinizin kutlu yürüyüşümüze katkı sunacağınızdan eminim. Sağlıcakla kalın, Hayırlı ramazanlar diliyorum dedi. iftar programı Çay eşliğinde bir süre devam eden istişare sonucunda sona erdi.