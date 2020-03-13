Türk Eğitim Sen Nevşehir Şubesi Eğitim Çalışanlarının Yanında Olmaya Devam Ediyor

Türk Eğitim Sen Nevşehir şube başkanı Tayfur Urgenç ve her gün sendikal iznini kullanan yönetim kurulu üyesi bir sendikacı ile eğitimcilerin sesi olmaya devam ediyor. Günlük 5-6 kurum ziyareti ile eğitimcilerin dertleri ile dertlenip eğitim çalışanlarının özlük ve mali haklarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktadırlar. Bugün Başkan Urgenç ve Başkan yardımcısı Hasan Hüseyin İyilikli yoğun bir günü eğitim çalışanlarının yanında olduklarını belirterek noktaladılar.

Diriliş Kız İmam Hatip Lisesinde eğitim çalışanları ile buluştular.

Tes. Nevşehir İl Başkanı Urgenç, eğitimcilere yönelik yaptığı konuşmada vakıf ve derneklerin temsilcilerinin okullarda değerler eğitimi adı altında faaliyet göstermesini ve toplu sözleşme sürecini eleştirdi. Yetkili sendika toplu sözleşmede %3.5’u alışkanlık haline getirerek komedi tiyatro oynamıştır. Dedi. Eğitim çalışanları vergi dilimi adaletsizliği ile karşı karşıyalar, sözleşmeli öğretmenlerin problemleri çözülmedi. Sözleşmeli kölelik düzeni son bulmalıdır. Yıllardır öğretmenlerin maaş karşılığı girdikleri derslerin eşitlenmesi ile ilgili mücadele ediyoruz. Bu süreçleri Şura kararlarına aldırtıp, dilekçe eylemleri yaptık hatta mahkemeye taşıdık. İl içi sıra sistemi elimizden alındı. Yetkili sendika yandaşa makam tayini ile mülakat komisyonuna baskı kurmakla meşguldü. Türk Eğitim Sen bu ülkenin milli refleksi olarak 1992 yılından beri hep çalışanın ve doğrunun yanında olmuştur. Hak ve Adalet kavramlarını öne çıkartmıştır.

Proje Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesinde istiklal Marşı programına katıldılar.

Şube başkanı Tayfur Urgenç ve Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin İyilikli İstiklal Marşı’nın 99.yılı anısına Nevşehir valiliği il program olarak proje Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesinde düzenlenen kutlama programına katılarak İstiklal Marşı çoşkusuna ortak oldular.

Ayhanlar Köyü Öğretmenlerine Geçmiş olsun Ziyaretinde Bulundular.

Ayhanlar Köyü öğretmen servisinin geçen hafta kaza yapması nedeniyle köy öğretmenlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak öğretmenlerimizin sağlık durumları ile ilgili bilgi aldılar. Taşımalı eğitimin zorlukları ve çözüm önerileri konuşuldu. Şube başkanı Urgenç; öğretmenlere geçmiş olsun dileklerini yeniledi.

“Her çocuk bir bayraktır.” projesi kapsamında çocuklara Türk Bayrağı hediye ettiler.

Türk Eğitim Sen Nevşehir şubesi olarak 12-21 mart tarihleri arasını kapsayan bir dizi faaliyetin ilki olan her çocuk bir bayraktır projesi kapsamında Ayhanlar Köyünde okulda eğitim gören her çocuğa birer adet Türk bayrağı hediye ettiler. Hatıra resmi çektirdiler.

Zeki Piyon Gençlik ve Spor Kulübünü Ziyaret ettiler.

Nevşehir’de kısa bir süre faaliyete başlayan Zeki Piyon Gençlik ve Spor Kulübünü ziyaret ederek, Öğretmen Adnan Kurtul ve Çağrı Türkçü’den kulübün çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve Denetleme Kurulu Başkanı Osman Doğan bir süre spor ve kulübün çalışmaları ile ilgili kulübün öğretmenleri ile istişare ettiler. Satranç sınıfları gezilerek kulübün öğretmenlerine bu güzel hizmeti Nevşehir'e kazandırdıkları için teşekkür ettiler.

Akşam Üniversite Üyeleri İle Sendika Binasında Buluşarak Gündemi Değerlendirdiler.

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şubesinin haftalık buluşmaları kapsamında Üniversite sendika temsilciliğinin gerçekleştirdiği organizasyonla bu hafta üniversite üyeleri ile sendika binasında buluşarak gündemi değerlendirdiler. 1.grup üniversite buluşmasını gerçekleştirerek Türk Eğitim Sen’in yaptığı çalışmalar anlatıldı. Üniversite çalışanlarının talep ve istekleri alınarak çözüme kavuşturulması için mücadele edileceği belirtildi.



