Turistlerin gözdesi

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya bölgesinin çeşitli tarihi ve turistik merkezlerinin girişlerinde turistlere sunulan kurutmalık meyvelerin yapımı ile bölge kadınları ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar.

Kapadokya bölgesinde Göreme, Uçhisar, Avanos, Ürgüp, Ortahisar ve Mustafapaşa gibi turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği turistik merkezlerde tezgahlarda, çeşitli meyvelerin yaz boyunca kurutulması ile kış dönemine doğru turistlerin beğenisine sunulduğunu belirten köylüler 15 yıldan beri düzenli bir şekilde kurutmalıkların gözde bir alışveriş malzemesi haline geldiğini söyledi.

Bölgede birçok kişinin bu yönde ev ekonomilerine katkı yaptığını belirten köylüler, özellikle kadınların kendi elleriyle hazırladığı kurutmalıkların turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Yabancı turistlerin beğenisine sunulan kurutmalıkların insanları daha dinç yaptığını belirten köylüler “15 yıl öncesine kadar bölgemize has yetişen meyveleri kurutmalık olarak turistlere satabileceğimiz düşüncesi bölge halkında uyandı. Bizler yıllar yılı bu meyvelerle beslendik. Birkaç deneme ile başarılı olduğumuzu gördük. Şimdi birçok evde meyvelikler damlarda kurutulur ve kış aylarına doğru bunlar özel olarak ambalajlanarak Kapadokya bölgesindeki çeşitli turistik satış birimlerine gönderilir. Turistlerin ilgisinden bizler de oldukça memnunuz.”diye konuştu.