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TÜRES Şube Başkanı Çiçekli, Vali Becel’i ziyaret etti
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiçekli, şube üyeleri ile birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i, makamında ziyaret etti
Nevşehir 01.03.2021, 21:17 01.03.2021, 21:19
Ülkemizin önemli turizm bölgelerinden biri olan Nevşehir’de sektör olarak zor günlerden geçtiklerinin altını çizen Çiçekli, “ TÜRES olarak Sayın Valimizi ziyaret ederek hem dernek misyonuz hemde içinde bulunduğumuz süreçle ilgili bilgi aktardık. Küresel bir kriz olan pandemi sürecinde, en fazla etkilenen sektörleri temsilen kamu ve özel sektör işbirliğini önemsiyoruz. TÜRES olarak tüm restoran ve turizm işletmelerinin hizmet alma ve verme standardının yükselmesi ile bölgemizde oluşturacağı katmadeğerin sürdürülebilir olması için faaliyetlerimizi aktardık. Misafirperverliği ve ilgilerinden dolayı Sayın Valimize teşekkür ederiz. “ dedi.