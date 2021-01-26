TÜRES Nevşehir Şube Başkanlığına Mustafa Çiçekli getirildi
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Nevşehir Şube Başkanlığına Toli Grup Yöneticisi İş İnsanı Mustafa Çiçekli getirildi.
İnşaat ve perakendenin yanı sıra yeme içme sektöründe de yatırımları olan Çiçekli, “Turizm açısından son derece önemli bir lokasyon olan Nevşehir’de sektörün bir araya gelmesi, sorunların çözülmesi ve mevcut potansiyelin daha üst noktalara taşınması için TÜRES çatısı altında birlik olmayı önemsiyoruz” dedi.
TÜRES Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiçekli, “TÜRES bir gelişim platformu olmasının yanı sıra çalışmalarıyla da sektör temsilcilerine ve paydaşlarına fayda üretmektedir. Son olarak; TÜRES ve Yemek Sepeti işbirliği ile gerçekleştirilen üye işletmelere toplam 1 milyon TL kira desteği kampanyası, TSE ile gerçekleştirilen protokol gereği şartları sağlayan restoranlara verilecek 'TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi' gibi faaliyetlerden Nevşehir’deki sektör temsilcilerini de faydalandırıp esnafımıza katkıda bulunacağız" dedi.