TÜRES Nevşehir Şube Başkanlığına Mustafa Çiçekli getirildi

İnşaat ve perakendenin yanı sıra yeme içme sektöründe de yatırımları olan Çiçekli, “Turizm açısından son derece önemli bir lokasyon olan Nevşehir’de sektörün bir araya gelmesi, sorunların çözülmesi ve mevcut potansiyelin daha üst noktalara taşınması için TÜRES çatısı altında birlik olmayı önemsiyoruz” dedi.

TÜRES Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiçekli, “Nevşehir ve de bölgemiz içerisinde yer alan Kapadokya dünyaca önemli bir destinasyon olup 2019 yılında 3 milyon yerli yabancı misafiri ağırladı. Pandemi döneminde dahi 1 milyona yakın ziyaretçi alan bölgemiz, yerli ve yabancı turizm adına önemli bir lokasyon olup 2022 hedefini 7 milyon turist olarak belirlemiştir. Kuruluş amaçları arasında Türk Mutfağını tanıtmak ve yaşatmak, sektörel sorunları çözmek ve turizmi canlandırmak olan ve bu konuda ülkemizin en faal ve kapsamlı sivil toplum kuruluşu olan TÜRES ile Nevşehir mutfağını ve turizmini daha da canlandırmayı planlıyoruz. Tarihte 7 medeniyete ev sahipliği yapmış kültürü, eşsiz doğası ve tarihi mirasları ile her yaş ve coğrafyadan insanı bir araya getiren Nevşehir’de TÜRES çatısı altında sektör temsilcilerimizi bir araya getirip kurumsallaşmalarına katkı sağlayıp yemek kültürümüzü ve turizmimizi en iyi şekilde temsili etmeye ve gelişimine katkı sağlamaya çalışacağız” dedi.

TÜRES Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiçekli, “TÜRES bir gelişim platformu olmasının yanı sıra çalışmalarıyla da sektör temsilcilerine ve paydaşlarına fayda üretmektedir. Son olarak; TÜRES ve Yemek Sepeti işbirliği ile gerçekleştirilen üye işletmelere toplam 1 milyon TL kira desteği kampanyası, TSE ile gerçekleştirilen protokol gereği şartları sağlayan restoranlara verilecek 'TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi' gibi faaliyetlerden Nevşehir’deki sektör temsilcilerini de faydalandırıp esnafımıza katkıda bulunacağız" dedi.