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TÜRES Başkanı Çiçekli, 'Haydi Nevşehir esnafa destek ol'
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl tarafından tüm Türkiye’de esnafa destek ol kampanyası başlatılırken TÜRES İl Başkanı Mustafa Çiçekli’de Nevşehir halkına restoran ve kafelere destek çağrısında bulundu.
Nevşehir 20.04.2021, 18:07
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı tarafından yaklaşık 1 yıldır faaliyetlerine devam edemeyen restoran ve lokantalara Ramazan ayında verilecek paket servisler ile destek olma çağrısında bulundu.
Kaynak: LaleHaber.com