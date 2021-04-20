TÜRES Başkanı Çiçekli, 'Haydi Nevşehir esnafa destek ol'

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı tarafından yaklaşık 1 yıldır faaliyetlerine devam edemeyen restoran ve lokantalara Ramazan ayında verilecek paket servisler ile destek olma çağrısında bulundu.

TÜRES Nevşehir İl Başkanı Mustafa Çiçekli’de TÜRES genel başkanı Ramazan Bingöl tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde Nevşehir halkına çağrıda bulunarak Nevşehir’de hizmet veren restoran ve kafelerden verilecek siparişler ile esnafa destek olma çağrısında bulundu. TÜRES İl Başkanı Mustafa Çiçekli açıklamasında, Yaklaşık 1 yıldır faaliyetlerine devam edemeyen ve Türkiye de 2 milyon kişiyi doğrudan 8 milyon kişiyi dolaylı olarak ilgilendiren lokanta restoran ve kafe işletmelerine ramazan ayında destek zamanı. Toplu iftar ve sahurların yasak olduğu dönemde, hayır sahipleri iftar vereceğiniz adresleri belirleyip ilgili işletmelerden gönderip onlara da destek olabilirsiniz. Lütfen Nevşehir’de en yakın restoran ve lokantalara paket servis siparişi vererek esnafımıza destek olabilirsiniz” dedi.

Kaynak: LaleHaber.com