Tuçkaya, Acıgöl İçin Başvurusunu Yaptı

Acigöl ilçesi için yapılan proje atılımlarının başında gelen Muhammet Tuçkaya ilçesi bazında çalışmalarına devam ederken yeni fikirlerin ve yeni projeler üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor ve halkının kazançlarını ön planda tutarken refah ve huzurun birlikte aşılacak engelleri bir bütün halinde çözeceklerini ilçesi için istihdamın ve gelişmeyi ön planda tutmaktadır.

Muhammet Tuçkaya

Nevşehir Acıgöl ilçesinde 06.06.1994 yılında doğdu. İlk ve orta öğretimini Acıgöl 4 Temmuz ilköğretim okulunda tamamlayarak Nevşehir Anadolu imam hatip lisesinde öğrenimine devam etmiştir. Yüksek öğretimini Mısır El Ezher Üniversitesine Fıkhul Şeria bölümünü kazanarak öğrenim hayatını Kahire de devam ettirmek üzere El Ezher üniversitesine başlar ve ardından Mısır devlet başkanı Muhammet Mursi’nin Askeri darbe neticesinde görevden hapsedilmesi Mısır devletinin kargaşalı döneminin sıkıntılı halinden Türkiye’ye dönmek zorunda kalmıştır. Türkiye’de eğitimine devam ederken Avanos merkez camii imam hatibi olarak 3 sene 6 ay Avanos halkına hizmet etmiş ve şuan Nevşehir müftülüğü de imam hatip olarak görev yapmaktadır.

Haber50 olarak, Sayın Muhammet Tuçkaya'ya, aday adaylığının hayırlı olmasını diliyoruz.





Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 15:49