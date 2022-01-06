Traktörün 6 Tekerine Taş Koyup Kaçmasına Engel Olmuştu, Hırsıza Engel Olamadı

Nevşehir Cevher Dudayev Mahallesinde evinin önüne traktörü park edip her bir tekerine kaçmasın diye taşlar koyan çifci 2 yıl önce yerel gazetelere haber olmuştu (EŞEĞİNİ SAĞLAM KAZIĞA BAĞLAYAN ÇİFTCİ )Denmişti , o çiftci traktörün kaçmaması için eşeğini sağlam kazığa bağlamıştı ,ancak hırsıza karşı önlem almayan çiftci TRAKTÖRÜNÜ caldırdı: Evinin önünde park halinde bulunan 50 plakalı traktör ve arkasında takılı iki tekerlekli römorkun çalınma neticesinde meydana gelen “Oto Hırsızlığı” olayı ile ilgili olarak;

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ,Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik çalışmalar

ve araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın R.S. isimli şahsın olduğu tespit edildi.

Şahıs yakalanarak hakkında adli işlemleri bitimi sevk edilmiş olduğu Mahkemece TUTUKLANARAK Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiş, traktör ve römorkunun bulunmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

NEVŞEHİR ORUÇ BİLEN