TÖDER Sınavı Nevşehir 1.si Bahçeşehir Koleji'nden...

Türkiye’de 135761 öğrencinin katıldığı TÖDER YKS’de Nevşehir birincileri Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nden...

Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyoruz.

Nevşehir birincisi öğrencimizin isimleri şu şekildedir:

Sayısal puan türünde Nevşehir 1. si Ali Kaan Öztürk

Eşit ağırlık puan türünde Nevşehir 1. si Mustafa Karaca

Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerimizi tekrar kutluyor ve öğretmenlerimize emeklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Sen de bu büyük aileye katıl, sen de Bahçeşehirli ol!