TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Büyüksimitci’den Başkan Salaş'a Ziyaret

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğu Nevşehir'de Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret etti.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve beraberindeki heyeti, Nevşehir Ticaret Borsası bina girişinde Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Aslan, Ahmet Seçen, Yücel Erdoğan, Genel Sekreter Uğur Aydoğan karşıladılar.

Borsa ziyareti hakkında bilgi veren KAYSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, “TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğum Oda ve Borsalarımıza ziyaretler kapsamında Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Salaş’a ziyarette bulunduk. Kendisine Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızın selamlarını ilettim. Oda ve Borsa Başkanlarımızla bulunduğu bölgelerle ilgili konuları görüşüp, istişare etme imkanı buluyoruz. Bize zaman ayırarak en güzel şekilde ağırlayan NTB Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Salaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ta; "KAYSO Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci ile Nevşehir ve ülkemiz ekonomisi ile ilgili konuları istişare etme imkanı bulduk. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kendilerini Borsamızda misafir etmekten çok mutlu olduk." dedi.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (KAYSO), Mehmet Büyüksimitci ve heyetine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Kendilerini Borsamızda misafir etmekten çok mutlu olduk.

Salaş; “İlimiz Nevşehir'in ekonomik yapısı, tarımsal faaliyetlerinin durumu hakkında bilgiler verdik. Tüccar ve üreticilerimizin talep ve beklentilerini belirttik. . Ben ziyaretlerinden dolayı sayın misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette Büyüksimitci'ye, TOBB Oda Borsa Daire başkanlığı görevlisi Kadir Akalın, KAYSO İdari İşler Müdürü Hasan Yiğit ve KAYSO Basın Müdürü Yavuz Şahin eşlik ettiler.

Borsa Başkanı Salaş, Büyüksimitci'ye günün anısına çini tabak hediye etti.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu.