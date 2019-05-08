Tobb Kadın Girişimciler Kurulundan İşkur’a Ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Nevşehir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülper GÜNDÜZ YASSI ve Yardımcısı Selma SIRMATEL KÜÇÜKGÜL beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık BARATA’ yı makamında ziyaret etti.

Kadın istihdamına yönelik projeler ve beraber yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarede bulundular.

İl Müdürü BARATA ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nevşehir’de kadın istihdamını artırmak için İŞKUR olarak her türlü destek için hazır olduklarını belirtti.