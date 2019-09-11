TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Vergiveren ve Jandarma Komutanı Akgümüş'den Başkan Salaş'a Ziyaret

Nevşehir Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Adem Akgümüş ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Vergiveren Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret etti.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı tarafından ağırlanan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Adem Akgümüş ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Vergiveren, Başkan Salaş nezdinde tüm borsa yönetimi ve meclisine çalışmalarında başarılar dileyerek, iş dünyasına odaklı çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ileten Borsa Başkanı İbrahim Salaş, Jandarma Yüzbaşı Akgümüş ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Vergiveren ile Nevşehir Ticaret Borsası çalışmaları faaliyetleri ve bölgedeki ticari faaliyetler hakkında bir süre görüştü.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.