Ticaret Borsası ile KÜN Diş Hekimliği Fakültesi Arasında İş Birliği

Protokole imzaları Nevşehir Ticaret Borsası adına Başkan İbrahim Salaş ile Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi adına Koordinatör Arzum Karabıyık attı.

İmza sonrası NTB Başkanı Salaş ve Koordinatör Karabıyık karşılıklı olarak hayırlı olsun temennilerini ilettiler.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş yaptığı açıklamasında;" Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile Borsamız arasında işbirliği protokolü imzaladık. Ticaret Borsası olarak eğitime var gücümüzle destek olmaya devam ediyoruz. Hayırlı olmasını dilerim." dedi.