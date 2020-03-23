TGF önerileri BİK Yönetim Kurulunda hayat buldu

TGF tarafından Basın İlan kurumuna (BİK) yapılan önerilerin bir kısmı BİK Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlandı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında BİK Yönetim Kurulu da toplanarak basınla ilgili bazı önemli kararlar aldı. TGF tarafından Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Anadolu basını ile alakalı alınması gereken tedbirleri içeren bir takım öneriler sunulmuştu.

Bugünkü toplantı sonrasında BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın verdiği bilgiye göre, BİK yönetimi aşağıdaki kararları aldı.

BİK Yönetim Kurulunda alınan tedbirlerden bazıları:

-Sıkıntılı tedbir günleri devam ettiği süre içerisinde gazetelerde bayi ve abone şartlarında fiili satış şartı kaldırıldı.

- İşkur’dan işçi alan gazeteler, İşkur’dan aldıkları elemanların tamamını asgari kadrosunda gösterebilecekler.

- İl ve ilçelerde gazeteler aralarında anlaşmak kaydı ile ve her gün dönüşümlü olarak en az iki gazete yayınlanmak şartı ile diğer gazeteler yayınlanmayabilecek.

- Fikir işçilerine BİK tarafından verilen krediler de istendiği takdirde 3 ay ertelenecek.

- Gazete sahiplerinden istenen borcu yoktur yazısı alınan tedbirler kapsamında istenmeyecek.

Ayrıca BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; Basın İlan Kurumunun olmadığı illerde yeni açılacak olan temsilciliklerin amacının ilan potansiyelini artırmak olduğunu aktardı.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca da alınan kararlar hakkında yaptığı açıklamada;"Bugün BİK yönetim kurulu tarafından Anadolu Basını ile alakalı önemli kararlar alındığını gözlemledik. Bu kararların bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Sayın BİK Genel Müdür Rıdvan Duran'a ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Tabiki bu önlemler yetersiz olmasına karşılık ilk adım olarak değerlendirmemiz önem arz ediyor. Sayın genel müdürümüze bir çok konu ile alakalı öneride bulunduk, bu önerilerin bir kısmı bugün netlik kazandı. TGF olarak amacımız Anadolu Basınının hak ve hukukunu korumak mücadele etmektir" dedi

“Alınan kararlar yeterli değildir”

Korona Virüs kapsamında alınan ve uygulamaya sokulacak kararlar yeterli değildir diyen TGF Genel Başkanı Karaca şöyle devam etti.

“Alınan bu karar ve uygulamalar yerel basının yaşadığı sorunları çözmeyecektir. Gazetelerimizden yapılan yüzde 15’lik kesintinin düşürülmesi ve hatta tamamen kaldırılması gerekmektedir. Acilen Yönetmelik değiştirilerek gazete sahiplerine kredi imkanı sağlanmalı, sigorta ve vergi indirilmelidir. Özel ilan reklamlardan vergi alınmamalıdır. KDV oranında indirime gidilmelidir. Her daim devletinin yanında olan Anadolu basını desteklenmeli ve gereken tedbirler yasalarla koruma altına alınmalıdır” dedi.