TFF, liglerin Akıbetini Bugün Açıklayacak!

Daha önce 18 Temmuz’da başlatılacağı açıklanan 2.Lig ve 3.Lig hedefi olmayan kulüplerin talebi üzerine TFF tarafından ligler sonlandırılmıştı. TFF tarafından Sonlandırılan 2.Lig ve 3.Liglerin tescil formatını ileri bir tarihte açıklayacağını duyurmuştu. Dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve 15 kulübün başkanı Riva’da Yapılan son toplantının ardından tüm gözler TFF’nin kararına çevrildi. TFF bugün liglerin akıbetini kamuoyuna açıklayacak. Birinciler direk üst lige, 2.3.4 ve 5’nci sırayı alan takımların ise play-off oynatılarak sezonun tamamlanması yönünde bir açıklama bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir iler Riva’da gerçekleştirilen toplantıya Nevşehir Belediye başkan yardımcısı ve Nevşehir Belediye Spor Başkanvekili İbrahim Yüzer ve Nevşehir Belediye Spor kulüp başkanı Esat Özaltın da katıldı. Play-Off oynamak istediklerini aksi takdirde liglerin oynanmasını Başkan Özdemir’e ileten Özaltın ve Yüzer bugün açıklanması beklenen liglerin tescil formatı ile ilgili yapılacak açıklamada adaletli bir karar beklediklerini yenilerken “İkinci ve Üçüncü Lig'de şampiyonluk ve play off mücadelesi veren takımların geneli liglerin kalan bölümünün normal şekilde tamamlanması görüşü var iddiası olmayan ve sayıca çoğunlukta olan takımların sahaya çıkmamaktan yana olması o zaman Play-Off oynansın yönünde. Şimdi gözler TFF'ye çevrildi ve açıklama bekleniyor. Liglerin tescil formatı ile ilgili yapılacak açıklamada adaletli bir karar bekliyoruz” ifadelerini kulandılar



