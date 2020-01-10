TES. İl Başkanı URGENÇ; Basın Halkın Nabzı, Özgürlüğün Sesidir
Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı URGENÇ 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Urgenç; İnanıyorum ki Kalemler özgürlüğü yazdığı müddetçe halk aydınlanır ve milletler yükselirler. Ifadesiyle basının gücünü vurguladı.
Urgenç gazeticiliğin ve basının karşılaştığı zorluklara vurgu yaparak, Toplumsal birliğin sağlanmasında, ahlaki kuralların yerleşmesinde, adalet, hak, hukuk ilkeleri hususlarında halkın sesi olan gazeteciler ülkede demokratik kuralların yerleşmesinde ve uygulanmasında da halkın vicdanının sesidir. Bu kadar önemli bir misyonu yerine getiren gazeteciler gece gündüz demeden işlerini yapmaktadırlar. Halkı bilinçlendiren kalemler özgürlüğü yazdığı sürece milletlerin refah düzeyleri yükselmeye devam edecektir. Dünyanın her yerinde kaçırılan, vurulan, öldürülen ekonomik baskılara maruz kalan kalemler zor şartlar altında görevlerini ifa etmektedirler. Zor şartlara rağmen onuruyla mesleğini icra etmeye çalışan gazetecileri fedakâr çalışmalarından ve sesimiz oldukları için teşekkür ediyor. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyor. Tüm yerel görsel, yazılı, sesli ve internet gazetecilerimizi en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyor ve tebrik ediyorum. Dedi.
Tayfur URGENÇ
Türk Eğitim Sen Nevşehir Şubesi Yönetim Kurulu Adına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Basın Açıklaması