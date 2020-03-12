Tedbir kuldan, taktir Allah'tan!

Tokalaşmamak samimiyetsizlik degildir, bu süreci tokalaşmadan, uzaktan selamlaşarak, toplu taşıma araçlarını gerekmedikçe kullanmayarak ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık kitleler tarafından kullanılan yerleri mümkün olduğunca az ziyaret ederek, her fırsatta ellerimizi en az 20 saniye sabunla yıkayarak, eve girişimizde kıyafetlerimizi değiştirip temiz kıyafetler giymeye gayret ederek, basit tedbirlerle bu virüsün bizlerden uzak durmasını sağlayabiliriz.

Nevşehir sakinleri zaten temizdir, temizlikte tüm ulusa örnek nitelikte olduğumuz herkes tarafından bilinmektedir. Düzenli beslenme gayreti içinde temiz bir hayat sürmenin de Müslüman Türk'ün vasıflarından biri olduğunu göz önüne aldığımızda, kurallara uyduğumuz takdirde bu tehlikeli virüsün toplumumuza zarar veremeyeceğini söylememiz yanlış olmayacaktır.

Okullarımız başta olmak üzere iş yerlerimiz, STK'larımız, resmi dairelerimiz, camilerimiz, kütüphanelerimiz, ve evlerimiz de dahil olmak üzere toplu kullanılan tüm mekanlarımızı sürekli havalandırılarak, düzenli periyotlarla dezenfekte edilerek hijyenik olmasını sağlamamızda fayda vardır.

Ayrıca virüsün soğuk havada ve soğuk yerlerde daha hızlı üreyip, sıcak havada ve güneş ışığıyla kolayca yok olabileceğini belirten uzmanlar, bu dönemde ağız ve boğazımızda olası bakterilerle virüslerin etkisiz hale gelmesi için dondurma gibi soğuk yiyeceklerden ve soğuk, buzlu içeceklerden uzak durarak, sıcak yemek ve sıcak, olabildiğince kaynamış su ile hazırlanmış içecekler tüketmemizin faydalı olduğunu ifade etmektedir. O halde gelin ocağımızın terasında, açık ve temiz havada bir çay içelim, önlemleri beraber konuşalım!

NEVŞEHİR ÜLKÜ OCAKLARI