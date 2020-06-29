Tebessüm garantili çanaklar

NEVŞEHİR(MHA) Bölgenin en önemli el sanatları merkezi Avanos ilçesinde yer alan çanak çömlek tezgahlarında hemen hemen her düşünceye hitap edebilecek çanak çömlekler yer alıyor. İşte onlardan biri de gülümsemenizi sağlayabilecek bu ürünler.

Oldukça ilginç bu tür ürünlerin çanak çömlek tezgahlarına gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyleyen Çanak çömlek ustası Şaban Topuz, 150 – 200 TL’ye satışa sunulan bu çanak çömleklerin bazılarının içerisine mum yerleştirilerek ev, işyeri gibi mekanlarda nostaljik bir ışıklandırmada yapılabileceğine dikkat çekiyor.