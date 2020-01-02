Tasarım Beceri Atölyelerinin Toplu Açılış Töreni Yapıldı

Bu kapsamda Mehmet Gülen İlkokulu’nda farklı kademelerden okullarda 96 adet Tasarım Beceri Atölyesinin açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının “Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye” sloganıyla yayınlamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan Tasarım Beceri Atölyelerinde gerçekleşen etkinliklerde öğrenciler tasarlamayı, üretmeyi, paylaşmayı ve sorumluluk almayı öğrenecekler. Açılan atölyeler arasında Görsel Sanatlar, El Sanatları, Yaşam Becerileri, Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyeleri var. Atölyeler öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecekler.

Toplu Açılış Töreninde Vali İlhami Aktaş, açılışı gerçekleştirilen Tasarım ve Beceri Atölyesinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, atölyenin ilimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tasarım Beceri Atölyelerinde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Aktaş, daha sonra atölyeleri gezdi. Drama ve Eleştirel Düşünme Atölyesinde öğrencilerle gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında görüştü ve öğrenciler ile öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Açılış törenine; Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ile Bektaş Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Dildöken, Memur-Sen İl Temsilcisi ve aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.