Tarihi Kalede Her Akşam Canlı Müzik

Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir törenle Kayaşehir ile birlikte turizme açılan Nevşehir Kalesi, yerli turistlerin yanı sıra yaz akşamları Nevşehirlilerin de gözde mekanı haline geldi.

İçerisinde yapılan düzenlemelerin yanı sıra aydınlatma çalışmaları ve eşsiz manzarası ile büyük beğeni toplayan ve her gün binlerce kişiyi ağırlayan Nevşehir Kalesi’nde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Müzik Çalışmaları Merkezi bünyesinde oluşturulan Müzik Topluluğu sanatçıları tarafından her akşam canlı konser programı düzenleniyor.

20.30-22.30 saatleri arasında gerçekleştirilen programda belediye sanatçıları başta Nevşehir yöresi olmak üzere çeşitli yörelere ait türküleri ziyaretçiler için seslendiriyor.

Konser programı ve gezmek için Nevşehir Kalesi’ne giriş yapan ziyaretçilere belediye görevlileri tarafından maske veriliyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı, her akşam düzenlenmesi planlanan konser programlarının açılışına beraberinde eşi Melek Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ve Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ile birlikte katıldı.

Konser öncesinde Nevşehir Kalesi’ni gezmek için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Arı, “Burası için çok çalıştık ama değdi. Gerçekten burayı Nevşehirlilerin gurur duyacağı bir alan haline getirdik. Henüz yeni açılmasına rağmen hem Kayaşehir’i hem de Nevşehir Kalesi’ni her gün binlerce kişi geziyor.” dedi.