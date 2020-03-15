Taksiler Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi

Koranivirüsü tehdidine karşı Nevşehir Belediyesi oluşturduğu özel bir ekiple yoğun dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel bir ekiple şehrin birçok noktasında düzenli aralıklarla ilaçlama yapan Nevşehir Belediyesi, hafta sonu taksi durakları ve ticari taksilerde ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, giydikleri özel kıyafetlerle, püskürtmeli ve buharlı dezenfeksiyon makineleri ile ticari taksilerin içerisinde ve taksi duraklarında bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen dezenfeksiyon işlemi yaptı.