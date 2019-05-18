Süper Ligin Dev Maçları Dev Ekranda Ücretsiz Yayınlanacak

17 Mayıs Cuma günü THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Finalde, temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki müsabakayı dev ekrandan yayınlayan Nevşehir Belediyesi, bu kez de futbol müsabakalarını dev ekrana taşıyacak.

İlk olarak 18 Mayıs Cumartesi akşamı Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat 19.00’dan itibaren Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde izlenebilecek.

Müsabaka öncesinde ligde 62 puan toplayan siyah-beyazlı takım, üçüncü sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 57 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Ligde şampiyonluk düğümünün çözüleceği Galatasaray – Başakşehir maçı da 19 Mayıs Pazar günü yine dev ekrandan ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ligde şampiyonluk düğümünün çözüleceği ve saat 19.00’da başlayacak maça sporseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.