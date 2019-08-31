Sümer, Mehmet Akif ve Bekdik Mahallelerindeki Su Arızasına Müdahale Ediliyor

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2019, 21:01

Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sümer Mahallesi’nde bulunan ana isale hattında yaşanan arıza nedeniyle Sümer, Bekdik ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde su kesintisi yaşandığı bildirildi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin arızanın giderilmesi için ivedilikle müdahale de bulunduğu ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden yetkililer, “Nevşehir’deki tüm mahallelerimizde halkımıza sağlıklı ve temiz içme suyu sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz alt yapı çalışmaları çerçevesinde Sümer Mahallesi’ndeki ana isale hattında yaşanan sorunun kısa sürede çözülerek kesintinin sona ermesi için ekiplerimiz yoğun bir mesai harcamaktadır. Bu tip arızaların son bulması ve daha sağlıklı su sevkiyatının yapılabilmesi için tüm şehrimizde alt yapı yenileme çalışmaları devam edecektir. Gösterdiğiniz anlayışa teşekkür ederiz.” denildi.