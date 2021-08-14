Sporcumuz Mustafa Sacit Sümer Rusya’da Ülkemizi Temsil Edecek

2021 UFSC Dünya Gençler Tırmanış Şampiyonası (Boulder, Lead, Speed) Rusya’da yapılacak. 20-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında Rusya’nın Voronezh şehrinde gerçekleştirilecek olan şampiyona öncesinde Türk Milli Takımı kadrosu açıklandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından açıklanan ve 8 kişiden oluşan milli takım kadrosunda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer’de yer aldı.

Sümer, 20 Ağustos Cuma günü milli takım kafilesi ile birlikte Rusya’ya gidecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü forması ile daha önce önemli başarılara imza atan genç sporcuya milli takım forması altında başarılar diledi.