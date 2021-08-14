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Sporcumuz Mustafa Sacit Sümer Rusya’da Ülkemizi Temsil Edecek
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, Rusya’da yapılacak olan Dünya Gençler Tırmanış Şampiyonası’nda ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek.
Nevşehir 14.08.2021, 20:36
2021 UFSC Dünya Gençler Tırmanış Şampiyonası (Boulder, Lead, Speed) Rusya’da yapılacak. 20-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında Rusya’nın Voronezh şehrinde gerçekleştirilecek olan şampiyona öncesinde Türk Milli Takımı kadrosu açıklandı.
Sümer, 20 Ağustos Cuma günü milli takım kafilesi ile birlikte Rusya’ya gidecek.
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü forması ile daha önce önemli başarılara imza atan genç sporcuya milli takım forması altında başarılar diledi.