NEVŞEHİR(MHA) Saadet Partisi kadın kolları başkanı Filiz Öğüç ve beraberindeki partili kadınlar 22 yıl önce Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı’yı evinde ziyaret ederek kendisine bir kez daha taziye dileklerinde bulundular.
SP’li kadınlar Çatlı’nın annesini ziyaret etti
Nevşehir’deki siyasi parti kadın kolları teşkilatları arasında en aktif birkaç teşkilattan biri olan Saadet Partisi kadın kolları teşkilatı geçtiğimiz hafta sonunda Nevşehir’de ölüm yıldönümünde anılan Abdullah Çatlı’nın annesine ziyarette bulundular.