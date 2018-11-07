SP’li kadınlar Çatlı’nın annesini ziyaret etti

NEVŞEHİR(MHA) Saadet Partisi kadın kolları başkanı Filiz Öğüç ve beraberindeki partili kadınlar 22 yıl önce Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı’yı evinde ziyaret ederek kendisine bir kez daha taziye dileklerinde bulundular.