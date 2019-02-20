SP’de il genel meclisi ve belediye meclis üyesi adayları belirlendi

NEVŞEHİR(MHA) SP Nevşehir il genel meclisi üyesi adayları; Harun Saykılı- Esnaf, Nurbaki Özdemir- Avukat, Mehmet Biçer- Avukat ve Osman Altundal- Esnaf isimlerinden oluştu.
Nevşehir Belediye Meclis Üyesi aday isimleri ise; Mustafa Aydemir- Emekli Öğretmen, Mahmut Sami Güven – Esnaf, Bayram Çekiç- Emekli İmam, Emre Özcan – Mühendis, Yücel Sankuzu –Esnaf, Seyyit Ahmet Tuğrul- Esnaf, Erol Kaygısız – Çiftçi, Musa Şişyapan – Esnaf, Dilek Selvi - Ev Hanımı, Nazım Altundal- Emekli, Cumhur Özyürek- Esnaf, Timur Bilgin – Esnaf, Ramazan Karnak – Esnaf, Osman Emre Kurt – Şoför, Mustafa Simit- Esnaf,
Kontenjan Ali Merve Işık – Esnaf, Filiz Öğüç - Ev Hanımı, Ramazan Altundal.