SP İl Başkanı Ali Doğan Simit, "İnsanımızın yüzü gülsün istiyoruz"

NEVŞEHİR(MHA) 6 İlin Milletvekilinin8 yanı sıra İl Başkanı Kamil Gülmez ve beraberindeki parti yöneticilerinin ziyaret ettiği Saadet Partisinde İl Başkanı Ali Doğan Simit özellikle son 1.5 seneyi aşan zamanda insanların ekonomik, sosyal açıdan bir türlü yüzünün gülemediğine dikkat çekti.

CHP heyetinin Nevşehir'in STK ve siyasi partilerin gündemine ilişkin yaptığı bu ziyaretleri değerli bulduklarını kaydeden Saadet Partisi İl Başkanı Ali Doğan Simit, "İnsanımızın yüzü pandemi, kısıtlamalar, yasaklamalar, ekonomik ve sosyal engellemeler dolayısıyla cidden başı dertte. Zira aylarca dükkanını açamayan, aylarca evine ekmek götürmekten aciz bir hale gelen esnaflarımız artık canından bezmiş durumda. Halen ülkemiz genelinde vaka sayıları istenilen düzeye indirilemedi. 20 Milyon insanımız aşıya güvenmiyor ve olmuyor. Eylül ayında çıkacağı belirtilen yerli aşıdan da bu aralar hiç bir haber yok. Aşı olmaktan imtina eden insanlarımızın gözünü vay alışveriş merkezlerine alınmayacaksınız, vay toplu etkinliklere alınmayacaksınız diye korkutmak yerine hükümet sözünde samimi olup onlara gerekli güvenceyi vermeli. Haber bültenlerinde ölenlerin çoğu aşısızlardan oluşuyor dedirtmek yerine o aşı olmayanlara bir güvence vermeli. Bu konuda eleştiri yapanları da ötekileştirmeyip hassasiyetle ele almalı. Türkiye'nin ekonomisi pandeminin de etkisiyle adeta can çekişiyor. İnsanlarımızın yüzü gülmüyor. Çıkın bir sokağa bakın lütfen kaç tane yüzü gülen adama rastlarsınız. Lütfen insanlarla biraz empati kurun. İnsanımız ekonomik ve sosyal açıdan çok ciddi bir buhranın içerisinde" dedi.