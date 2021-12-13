SP'de Ali Doğan Simit yeniden başkan

NEVŞEHİR(MHA) Kongreye tek liste halinde çıkan İl Başkanı Ali Doğan Simit ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri 12 yılın ardından yeniden göreve seçildiler.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın yanı sıra MYK Üyesi Duran Soyuğur, SP Aksaray İl Başkanı, CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, CHP Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Gürbüz Ekici ve partililer katıldılar.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden il kongresinde parti il başkanlığının yönetim ve denetim kurulu raporları ibraza sunuldu.

Her iki raporun ibraz edilmesinin ardından SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düzenlenen il kongresinde yeniden il başkanlığına seçilen İl Başkanı Ali Doğan Simit'in yönetiminde; Mustafa Aydemir, Merve Işık, Uğur Keleş, Sami Güven, Abdullah Kalyoncu, İrfıan Kaynar, Ahmet Tuğrul, Hamza Ülger, Dilek Selvi, Ruhan Yağmur, Hüseyin Özkütük, Mehmet Gümüş, Ramazan Altundal isimleri yer aldılar.