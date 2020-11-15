Sosyal Medya Fenomenleri Kapadokya’da Balon Turuna Katıldı

Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezmek üzere hafta sonu Nevşehir’e gelen radyo ve tv yapımcısı ile sosyal medya fenomenleri, Göreme beldesinde sıcak hava balon turuna katıldı.

Balloon Turka firmasına ait balon ile sabah güneşin doğumu ile birlikte Kılıçlar Vadisi’nden havalanan konuk heyet, yaklaşık 1,5 saat süren tur boyunca Göreme, Çavuşin ve Uçhisar beldesindeki eşsiz güzellikteki vadi ve peribacalarını gökyüzünden izledi.

Tur sırasında öğretmen pilot Abdullah Keyifli tarafından tura katılanlara Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler verilirken sosyal medya fenomenleri yaşadıkları anları ve Kapadokya’nın güzelliklerini canlı yayında takipçileri ile paylaştı.

Her birinin yüzbinlerce takipçisi olan sosyal medya fenomenleri Kapadokya’da eşsiz bir deneyim yaşadıklarını ve Nevşehir’in ve Kapadokya’nın güzelliklerini görme şansı yakaladıklarını belirterek kendilerine bu imkanı sunan Belediye Başkanı Rasim Arı’ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.