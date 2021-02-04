“Sokağa inersek eylem değil ihtilal yaparız”

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar bariz gaflet ve dalaletin yansıması olduğunu ifade eden Başkan Furkan Yeşilöz, “Olaylar yaşanırken, arkasındaki hainlerin alenen gözüktüğü ve bir öğrenci buhranından ziyade geleceğin 'büyük ülke Türkiye'sini terör örgütlerini maşa tutarak yok etmek isteyenlerin vücut bulma halidir.

Unuttukları şudur ki; ‘Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır’ denmeyecektir. ‘Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.’ diyen

Atamızın mirası bizlerde vücut bulmuştur. Rahmet-i Rahman'a kavuşan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in dediği gibi, ‘Benim evlatlarım sokağa inerse eylem değil ihtilal yapar!’ sözü ile kendilerini bir kez daha uyarıyoruz.” dedi.

“Haddinizi aşmayın” diyerek uyarılarını tekrarlayan Nevşehir Ülkü Ocakları Üniversite Birim Başkanı Furkan Yeşilöz, “Türk devletinin, polisinin ve askerinin yanındayız. Tek bir saç tellerine zarar gelirse hesabını alayınıza, ağa babalarınıza sorarız.

Kaos ortamına çekmek istediğiniz düzene kimse gelmeyecek, aklı selim Türk gençliği ilimde, irfanda, sanatta, bilimde ilerleyecektir.

Sabrımız nefretimizin üzerindedir lakin aklınızı başınıza alın. Devletimizin bizlere 'okuyup gelişesiniz, geliştiresiniz' diye verdiği imkanları kötüye kullanmayın.” dedi.