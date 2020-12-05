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Sokağa Çıkma Yasağında Sokak Hayvanları Unutulmadı

Nevşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Nevşehir 05.12.2020, 14:57 05.12.2020, 14:59
Sokağa Çıkma Yasağında Sokak Hayvanları Unutulmadı
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de çalışma başlatan Nevşehir Belediyesi, can dostları için besleme çalışması gerçekleştiriyor.

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki açık alanlardaki beslenme noktalarının yanı sıra park ve bahçelere yerleştirilen kedi, köpek ve kuş kulübelerine, bayat ekmek kutularından toplanan bayat ekmeklerin yanı sıra mama, yemek ve yem bırakarak buradaki sulukları doldurdu. Ayrıca park ve yeşil alanlara sokak hayvanları için yerleştirilen kulübelerin temizliğini de gerçekleştirildi.

Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten belediye yetkilileri, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşların hassasiyet göstermelerini istedi.

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