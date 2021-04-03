Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Belediye Ekipleri Altyapı Çalışmaları İçin Tam Kadro Sahada

Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları hafta sonu da sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonu sabah erken saatlerden itibaren Göktürk Caddesi ve 80. Yıl Bulvarı’ndaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çok sayıda iş makinesi ve personel ile gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte Göktürk Caddesi’ndeki yağmur suyu imalatı tamamlandı.

Daha önce yağmur suyu hattı bulunmayan caddedeki yeni oluşturulan hattı 80. Yıl Bulvarı’na bağlayan ekipler Göktürk Caddesi’ndeki içme suyu hattı yenileme çalışmalarını da büyük ölçüde bitirdi.

Ekipler burada konutlar için abone bağlantılarını gerçekleştiriyor.

80. Yıl Bulvarı’nda ise kanalizasyon hattı tamamen yenilendi. Sağlam bir altyapıya kavuşturulan bulvarda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince içme suyu hattı yenilemesi için çalışmalar başladı.

Hafta sonu da gecenin ilerleyen saatlerine kadar bu bölgede çalışmalarını sürdürecek olan belediye ekipleri hafta içerisinde her iki noktada da yolu stabilize olarak araç trafiğine açmayı planlıyor.