'Siyasete edep mi, yoksa edep kadar siyaset mi?'

Konuya ilişkin değerlendirmelerinde İYİ Parti İl Başkanı Canpolat, “Aldığımız nefesin mı yoksa verdiğimiz nefesin mı son olduğunu bilmeden yaşadığımız bu dünyada mübareklerinde buyurduğu gibi Edep İlle de Edep düsturunu kendimize yol edinmek yerine, sanki sizi yaradan bizi Yaradandan farklıymış gibi tavra bürünmeniz hangi edep gereği. İçinde bulunduğumuz şu mübarek ayın hürmetine ve hikmetini hiçe sayar gibi hayat felsefesi içinde bulunmak gaflet delalet değilse sizde ki karşılığı nedir bilmek isteriz. Güce sahip olmak sizi haklı olma erdemini vermediğini bilmeniz gerekirken, elinizde bulunan gücü sizden ve sizden olmayanlar gibi ayırt etmek niye bunu da bilmek isteriz. Yaradan, inanan inanmayan haşa inkar içinde olanın bile rızkını verir iken, sizdeki bu kasıntı hangi inancın temelidir bilmek isteriz. İnandığınızı sindirmiş olsa idiniz yaradılanı sever Yaradandan ötürü der saygının ve sevginin zorunluluğunu bilirdiniz, sizi bu zorunluluktan uzak tutan değer yargısının sebebini bilmek isteriz. İftiranın ne büyük günah olduğunu bildiğimiz halde iftira atmayı dilinize çerez yapmak hangi imanın ve inancın temelidir?. Biz bunu da bilmek isteriz. Resululah efendimizin ölmüş bir köpeğin leşine bile bakıp, nede güzel dişleri varmış diyerek kusur bulmaktan azami gayret göstermesinden bile ders alamamışsanız bu milleti kutuplaştırmanın sebebini hangi tevazu sahibinden öğrendiniz bunu bilmek isteriz. Allah’ın kula soracağı soruları.. Haddi aşıp kulun kula sorma haddini nereden bulduğunuzu bizde bilmek isteriz. Dün gece aynı emre itaat edip aynı feyz ve arzuyla kadir gecesinde aynı camide aynı imamla aynı kıbleye secde ederken sizin bizden üstün olduğunuzu Hangi iman hangi itikat söyledi biz bunu da bilmek isteriz. Biz siyasette edep biz siyasette ahlak biz siyasette adalet ve eşitlik isterken sizin siyasetten ne beklediğinizi bilmek isteriz. Edep Er Kişinin Sahip Olduğu Bir Erdemdir. Kin Ve Nefret Bir Milletin Sahip Olabileceği En Kötü Huydur Ve Sonu Hüsrandır. Size Geçmiş Milletlerin haset ve kin hastalığı sirayet etti. Bunlar kazıyıcıdır, Bilesiniz bunlar Dini kazıyıcılardır, Nefsimi kudret elinde tutan zatı zülcelale yemin ederim ki sizler iman etmedikçe, cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi. Aranızda selamı yayınız. Sözün özü budur anlayana” diye konuştu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)