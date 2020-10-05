'Sıra Anadolu'nun taşına mı geldi?'

NEVŞEHİR(MHA) Hafta sonunda Karaburç köylülerinin düzenlediği basın toplantısına bizzat katılan CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, "Hacıbektaş ilçemizin Karaburç köyü sınırlarında bulunan, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda otlak ve meraları, tarlaları da içerisine alan, hatta Karaburç köyünde bir kısım evleri de içerisine alan bazalt taşı işletmesi bir tarlaya veriliyor. Söz konusu firma tarafından bazalt taşı işletmesinin ruhsatı alınıyor. Bu firmaya karşın Karaburç ve Karaburna köyleri sakinleri her türlü mücadeleyi vermeye karar vermişler. Bu nedenle CHP Nevşehir il örgütü olarak bizlerde yapmış oldukları basın toplantısında onların yanında olduk. Siyasi iktidar bankaları, fabrikaları, otoyolları ve benzeri küçük işletmeleri özelleştirdi. Şimdi sıra Anadolu'nun taşına geldi. Burada yaşayan insanlar ömürlerini buradaki doğal güzelliklere vermişler. Hatta Karaburç köyü adını bu kaya taştan almış. Bu köylerin yaşam alanlarını yok etmek istiyorlar. Yaklaşık 2 bin küçük baş hayvan, yaklaşık 1000 büyük baş hayvan bu otlak ve meralardan besleniyor. Ayrıca onlarca yabani hayvanın yuvaları da burada. Bu yok edilmek istenişin karşısında köylülerimizle her türlü mücadeleye hazırız. Bütün desteğimizle köylülerimizin yanında olacağız" dedi.