Şimdi kurutuluyor, kışın yakılıyor

İlk bakışta birer çöp yığını gibi görünse de aslında onlar birer çöp değil, kurutulup kışın sobalarda yatılabilecek birer yakacak.

İçerisinde portakal, limon ve diğer turunçgillerin yer aldığı atıklar birkaç kurutulduktan sonra sobalarda yakacak olarak kullanılıyor. Ortahisar ve Kavak gibi bölgenin doğal depoculuğunun hızla geliştiği yörelerde sık sık rastlanabilen bu durum halen bölge halkının geçmişten günümüze gelen önemli bir geleneği de yaşatmaya devam ettiklerinin de bir göstergesi durumunda.