Türkiye’nin eğitim sektörüne yön veren Doğa Koleji, sunduğu yüksek standartlardaki hizmet kalitesiyle öğrencilerine, çalışanlarına ve topluma değer katmaya devam ediyor. Yeni dönemde tüm Türkiye'deki büyümesini sürdüren Doğa Koleji, Nevşehir Kampüsünde 2019-2020 eğitim döneminde öğrencileriyle buluşmaya hazır.Nevşehir'de eğitimin yüzünü değiştirecek ve eğtim kalitesini artıracak olan kampüsümüz toplam 20.000 m2 kapalı alana sahip. Nevşehir'in en büyük eğitim binası olmaya aday olan kampüs anaokulu, ilkokul, ortaokul ,lise ve fen lisesinden oluşan 60 derslikli 1200 öğrenci kapasitelidir. Konferans salonu, spor salonu, yüzme havuzu, ekoloji alanları, dil ve fen laboratuvarları. 3D sınıfı kampüsün sunduğu ayrıcalıklardan bazılarıdır.

Ezberden öte özümseyerek öğrenen, kendini bilgiyle doldurmak yerine bilgiyi kullanan, yalnızca testlerde değil, okullar arası kültür, sanat, spor, bilim gibi her dalla ilgili çalışmalarda başarılı olan, birikimi yüksek, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, uluslararası bir vizyona sahip, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık, bilimsel çalışmalar yürütebilecek seviyede yabancı dil bilgisi olan, geleceğin aydınlık liderleri olacak bireyler yetiştirmek.

Nevşehir Doğa Koleji'nde kayıtlar devam ediyor! Şimdi başarıya kaydolmanın tam zamanı. İletişim numaralarımızdan bize ulaşıp bilgi alabilir veya okulumuzu ziyaret ederek daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. (0384) 214 44 40 - 212 11 11 Whatsapp: +90 (531) 550 50 50