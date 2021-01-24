Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi: Nevşehir Belediyespor 1 Generali Sigorta Sakarya Voleybolspor 3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu’nda Nevşehir Belediyespor ve Generali Sigorta Sakarya Voleybolspor kadın voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Müsabakayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve belediye başkan yardımcıları da izledi.

Oldukça çekişmeli geçen maçı 20-25, 23-25, 25-19 ve 24-26 setlerle Generali Sigorta Sakarya Voleybolspor 1-3 kazandı.