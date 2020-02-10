Sigarayı Bırak Sağlığını Yakala

Bir bağımlılık olan Sigara içiminden kurtulmak için bireysel cabanın yanında bu davranıştan kurtulmak için sigara bırakma polikliniğinden ve alo 171 hattından destek almak çok önemlidir.

İlimizde 2019 yılının başından bugüne 1496 kişi sigarayı bırakmak için başvurmuş olup 1350 adet ücretsiz başlangıç ve idame dozu ilaç dağıtılmıştır.

​İlimizde Nevşehir Devlet Hastanesi Poliklinik girişinde ve Nissara Alışveriş Merkezi girişinde açtığımız stantlarda yapılan etkinliklerde cihaz ile sigara etkilenim ölçümü, farkındalık ve bilgilendirme için broşürler dağıtılmıştır. 10 Şubat günü Saat 13:00-15:00 arası görmeyen gözler radyo programında sigara bırakma polikliniğinden Dr. Adem Artut tarafından canlı yayında vatandaşların sorularına cevap verilerek sigara bırakma gününde sigara içimini bırakmaları sağlıklarını yakalamaları tavsiye edilmiştir.