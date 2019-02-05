SGK Nevşehir İl Müdürü Polat'dan Salaş'a Ziyaret

Nevşehir SGK İl Müdürü Erdin Polat, SGK'nin çalışmaları hakkında Borsa Başkanı Salaş'ı bilgilendirirken, sosyal sigortalar kurumu ile ilgili yeni uygulamalarını ve yeni yapılandırma fırsatlarını anlattı.

Polat, şehrimizde Sosyal güvenlik bilincinin oluşması adına sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Milli İstihdam Seferberliği konusunda Nevşehir'de çok iyi sonuçlar aldık. Amacımız işsizliği önlemek ve teşviklerle işletmelerimize destek olmak.” diye konuştu.

Ziyarette 7143 sayılı kanuna göre SGK'ya olan sigorta prim borçlarını ödenmesi, yapılandırılması, yapılandırmadan faydalanan işverenlerin istihdam teşviklerinden yararlanması gibi konularda da istişareler yapıldı.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ta, karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyaret için Nevşehir SGK İl Müdürü Erdin Polat'a teşekkür etti.