SGK Nevşehir İl Müdürü Baltacı’dan NTB'ye Bilgilendirme Ziyareti

NTB Başkanı İbrahim Salaş'ı ziyaret edip, 1 Şubat’ta sona erecek olan SGK yapılandırma süreci hakkında bilgiler veren SGK İl Müdürü Mehmet Baltacı, herkesi başvuru yapmaya davet etti.

1 Şubat Pazartesi günü sona erecek olan SGK yapılandırma başvuruları öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nevşehir İl Müdürü Mehmet Baltacı, NTB Başkanı İbrahim Salaş'ı ziyaret ederek, 1 Şubat’ta sona erecek olan SGK yapılandırmasına başvurmaları çağrısında bulundu. “Sadece pirim borcu değil, idari para cezaları, iş ve mesleki hastalık cezaları da bu yapılandırmaya dahil" diyen İl Müdürü Baltacı, “Bu fırsatı herkesin değerlendirmesi gerekiyor” dedi.

İl Müdürü Mehmet Baltacı, “Yüzde 90’ı bulan indirim fırsatından tüm işadamlarımızın yararlanmasını arzuluyoruz” dedi.

Yapılandırmayla alakalı olarak bilgilendirmek, merak edilenleri birinci ağızdan paylaşmak için birebir görüşmeler yaptıklarını söyleyen İl Müdürü Baltacı, yapılandırmanın büyük kolaylık ve avantajlar sağladığına dikkat çekti.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'da SGK İl Müdürü Mehmet Baltacı'nın çağrısına borcu olan herkesin kulak vermesi gerektiğine dikkat çekerek, “Şu an için ödeme imkanı olmayanlar bile mutlaka başvurusunu yapmalı. Zira önlerinde Nisan sonuna kadar uzun bir süre var. En azından başvuruları yapsın, bu tarihi fırsattan yararlansınlar. Hakikaten büyük indirimler, kolaylıklar sağlayan yapılandırma iş dünyası için müthiş bir fırsat. Başvuru yapmak da son derece kolay. Bu bile başlı başına avantaj. Sigortalı çalıştıran işverenlerce e-Sigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalılar da e-Devlet üzerinden talepte bulunabiliyor. Dileyen de şahsen ya da posta yoluyla Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru yapılabiliyor. Bence bu fırsat kaçmamalı” diye konuştu.